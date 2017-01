Auftragsbestätigungen sind rechtlich nicht unbedingt erforderlich, aber praktisch nützlich, um Missverständnisse zu vermeiden und für beide Seiten Sicherheit zu schaffen. Gerade bei neuen Kunden und größeren Aufträgen sollten Sie sicherheitshalber nochmals schriftlich zusammenfassen, was vereinbart wurde.



Beim Verfassen einer Auftragsbestätigung sind Sie formal recht frei. Es gibt keine Regelung dafür, was in einer Auftragsbestätigung stehen muss. Sie muss nicht einmal so heißen, sondern kann beispielsweise auch „Buchungsbestätigung“ oder „Anmeldebestätigung“ heißen.