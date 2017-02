Agieren Sie in der ersten Zeit Ihrer Tätigkeit als Führungskraft vorbildlich. Setzen Sie Zeichen, hören Sie zu, lesen Sie zwischen den Zeilen, machen Sie sich Notizen und werten diese aus. Stellen Sie nicht gleich am ersten Tag an alles in Frage oder kündigen Sie großflächige Änderungen an. Damit erzeugen Sie nur Unsicherheit bei Ihren Mitarbeitern.