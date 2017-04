Wenn neue Mitarbeiter gleich in ihrer ersten Zeit im Unternehmen Wertschätzung erfahren und erleben, dass man sich um sie kümmert, dann wird sie das motivieren, sich dauerhaft zu engagieren und ihr Bestes zu geben. Auch aus der Sicht des Unternehmens ist die Einarbeitung eine Schlüsselphase. Möglichst früh können den neuen Mitarbeitern die Erwartungen an sie und das erforderliche Know-how vermittelt werden, damit sie so rasch wie möglich ihre volle Arbeitsleistung erreichen. Denn: Nicht nur eine mögliche Fluktuation ist teuer, sondern auch die Kosten fürs Recruiting, also Ausschreibung einer Stelle, Auswahlverfahren, Einstellungsgespräche und Einarbeitung. Sie werden allgemein auf zwischen 25.000 und 75.000 Euro geschätzt.