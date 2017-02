Heutzutage werden mehr Stellenanzeigen in Online-Jobbörsen als in Printmedien publiziert. Da die Schaltung mit Kosten verbunden ist, sollte dieses Instrument der Personalsuche professionell genutzt werden. Doch viele Unternehmen sind unsicher, was die Formulierung der Stellenanzeigen anbelangt. Damit Unternehmen mit ihrer Stellenanzeige als attraktiver Arbeitgeber erscheinen, sollten sie sich bei deren Aufbau an der „5-W-Regel“ orientieren. Danach besteht eine Stellenanzeige aus fünf Textpassagen:

Wir sind …

Wir suchen …

Wir erwarten …

Wir bieten …

Wir bitten um …