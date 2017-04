Edward L. Decy und Richard M. Ryan führten auch die Begriffe intrinsische und extrinsische Motivation in die Positive Psychologie ein. Wer intrinsisch motiviert ist, engagiert sich eigeninitiativ voller Leidenschaft. Eine intrinsische Motivation erhöht also neben der Leistungsfähigkeit auch die Ausdauer beim Lösen von Problemen. Zudem gehen intrinsisch motivierte Personen Aufgaben und Herausforderungen kreativer an. Das belegen zum Beispiel Studien der US-amerikanischen Forscherin Barbara Frederickson.

Sie zeigen, dass positive Gefühle unser Gedanken- und Handlungsrepertoire erweitern. Außerdem verfügen wir dann über mehr Energie, Ausdauer und Überzeugungskraft. Positive Gefühle wirken also in die Zukunft. So ist das auch bei Mitarbeitern. Wenn sie ihrer Arbeit mit positiven Gefühlen begegnen, meistern sie auch leichter Schwierigkeiten. Also müssen auch Führungskräfte seltener intervenieren beziehungsweise unterstützend aktiv werden. Auch sie werden entlastet. Schon deshalb lohnt sich eine Beschäftigung mit dem Ansatz der Positiven Psychologie.