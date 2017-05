So wie Sie aus Buchstaben Wörter und Sätze bilden und damit Ihre Gedanken zu Papier bringen, so können Sie aus diesen Elementen Ihre Gedanken und Ideen in einem Bild sichtbar machen. Genauso wichtig wie das Zeichnen ist es, auch beim Entwickeln der eigenen Gedanken Schritt für Schritt vorzugehen. Mit dem so genannten visuellen Denkprozess lässt sich jedes Problem bearbeiten. Vier Schritte gehören dazu:

Sehen

Sie sehen etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erregt. Zum Beispiel ein Defekt an einem Produkt oder einer Maschine, ein Kunde, der sich beschwert oder ein Kollege, der etwas von Ihnen möchte.



Betrachten

Sie schauen sich die Sache genauer an. Sie erkennen, ob es Ihnen vertraut vorkommt, ob Gemeinsamkeiten bestehen, wie groß, wie schnell oder wo genau es passiert. Sie befassen sich mit dem Sachverhalt, um mehr zu erfahren und um eine mögliche Lösung zu erkennen.



Vorstellen

Sie erkennen die Zusammenhänge, Ursachen und wichtige Einflussfaktoren. Im Kopf entsteht eine Idee, eine mögliche Lösung. Sie sortieren alles zu einem stimmigen Bild. Wenn etwas fehlt, betrachten Sie den Sachverhalt an der Stelle noch einmal genauer. So kommen Sie zu einer Lösung im Zwiegespräch mit sich selbst.



Zeigen

Sie stellen diese Lösung vor. Sie sprechen über Ihre Idee oder präsentieren, was Sie herausgefunden haben und wie die Lösung aussehen könnte. Sie diskutieren über das Lösungsschema, das Sie in Form eines Bildes entwickelt haben.



In diesem Prozess der Lösungsfindung kommt hauptsächlich das Auge als Sinnesorgan ins Spiel. Gerade deshalb ist es entscheidend, in allen vier Prozessstufen möglichst viel oder alles zu skizzieren. Grundlage dafür ist, die eigene Wahrnehmung zu schulen und zu lernen, genau hinzusehen und auf Details zu achten. Die lässt sich zum Beispiel trainieren, indem Sie Fotos anschauen: Was fällt Ihnen auf? Notieren Sie so viele Details wie möglich. Vergleichen Sie, was ein anderer Mensch auf demselben Foto wahrnimmt.