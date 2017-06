Klare Ziele stärken Ihre Überzeugung, weil sie eine motivierende Wirkung haben. In Bezug auf ein spontanes Meeting sollten Sie sich also fragen: Was möchte ich in diesem Meeting wirklich erreichen? Sie werden als Mensch mit positiver Energie wahrgenommen, der weiß, was er will, der andere mitnehmen und begeistern kann. Ihr Ziel sollte auf Ihre Persönlichkeit, Ihre Wünsche und Stärken zugeschnitten und auf Ihr eigenes Antriebs- und Belohnungssystem ausgerichtet sein. Denn nur für belohnende Ziele lohnt es sich, auch rhetorisch zu kämpfen. Ein solch motivierendes Ziel könnte heißen: „Ich überzeuge meinen Vorgesetzten und das Team von meiner Idee, diesen Kunden zu gewinnen. Statt einer langweiligen PowerPoint-Präsentation beim Kunden laden wir ihn ins Headquarter zu einer faszinierenden Stationen-Präsentation ein“.