Der zweite große Fehler, den viele Live-Präsentierende machen, ist: Sie kleistern ihre Folien mit Text zu. Dann lesen sie die Satzfragmente auch noch ab, indem sie sich zur Beamer-Leinwand drehen und dem Publikum den Rücken zukehren. Was jeder weiß, der schon einmal Zuhörer solcher Bullet-Chart-Präsentationen war: Begeisterung sieht anders aus. Als Empfänger langweilen wir uns. Beim betreuten Lesen mit Teleprompter macht sich eine bleierne Schwere in uns breit.



Wie also als Sender anders, besser, wirkungsvoller vorgehen? Die Lösung ist einfach, aber für viele erst einmal überraschend: Schreiben Sie Ihren Text in die Titel! Das funktioniert, da wir ja in einer Live-Präsentation nur wichtige Inhalte (Kernbotschaften) zeigen und nur wenige Details. Reihen Sie nun die Botschaften in einer logischen Reihenfolge aneinander und schreiben Sie sie in ganzen Sätzen (mit Verben!) in die Titel Ihrer Charts. Liest man nun alle diese sogenannten Action-Titel nacheinander, ergibt sich die Storyline Ihrer Präsentation. Dort, wo bisher der Text war (Bullet-Charts), haben Sie nun Platz, Ihre Titel-Botschaften zu visualisieren – einleuchtend, nachvollziehbar und entscheidungsfördernd. Oben der Text, unten das Bild. Oben die Botschaft, unten Diagramme, Struktogramme, Fotos, Videos, Tabellen, Screenshots, Piktogramme, Skizzen, Cartoons oder Animationen.

Fünf Fragen haben Ihre Zuhörer an Ihre Präsentation:

Warum soll ich zuhören? Welches meiner Themen wird heute gelöst? Was genau ist die Lösung? Warum ist diese Lösung sinnvoll für mich, mein Team, mein Unternehmen? Wie kann ich die Lösung umsetzen? Was soll ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt?

Wenn Sie diese Fragen in den Titeln beantworten, erhalten Sie eine logische und relevante Storyline, die Sie schnell produzieren können. Auf Ihrem Rechner finden Sie dann bestimmt einen Großteil der unteren Visualisierungen – es handelt sich ja schließlich um Ihr Expertenwissen, das Sie präsentieren. Nun fertigen Sie nur noch die restlichen Visualisierungen an oder lassen sie von einem in PowerPoint geschulten Assistenten gestalten.