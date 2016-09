Auch Reisekosten werden bei einer Ausschreibung häufig als Pauschale angefragt. Fahrt, Hotel, Verpflegung – alles inklusive. Freelancer sollten sich fragen: Rechnet sich die Pauschale für Ort X genauso wie für Ort Y?

Die grundlegende Strategie bei der Teilnahme an Ausschreibungen besteht darin, Eventualitäten einzupreisen. Bieten Sie nicht zu günstig an! So erhalten Sie zwar den Auftrag, aber möglicherweise zu Konditionen, die Ihnen keine Freude machen. Besser: Bieten Sie einen Preis an, der Ihnen Spaß macht. Arbeiten Sie stattdessen Ihre Alleinstellungsmerkmale heraus, die einen höheren Preis erklären. Hier dürfen Sie von der Ausschreibung abweichen, indem Sie die Inhalte um zusätzliche Aspekte ergänzen. Ein Ausschlusskriterium ist nur, geforderte Leistungen nicht anzubieten. Denn selbst bei Ausschreibungen, die sich am Preis orientieren, werden inhaltliche und qualitative Gründe ebenfalls gewichtet.