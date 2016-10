Der Projektleiter muss sich entscheiden, welche Art der Strukturierung er für sein Projekt verwenden möchte. Im Allgemeinen wählt er zwischen funktionsorientiert, objektorientiert oder einer Mischform von beiden. In der funktionsorientierten Struktur stellt er sich die Fragen: „Was muss ich tun, um diesen Liefergegenstand zu produzieren? Welche Funktionen muss ich verrichten?“ In unserem Beispiel würde er sein Projekt anhand der Teilprojekte Konzept, Realisierung, Marketing und Projektmanagement strukturieren.



Die objektorientierte Darstellung strukturiert den Projektstrukturplan ausgehend vom Projektergebnis, denn der Projektleiter greift dieses vorweg. Er geht also von den Komponenten des fertigen Liefergegenstandes aus. Von diesem schichtet er die Einzelelemente in die Tiefe ab. In unserem Beispiel könnte die zweite Ebene diese Teilprojekte enthalten: Hoster, Website, Visitenkarte und so weiter. Nicht jeder Strang muss der gleichen Gliederung folgen. Sie kann zwischen funktionsorientiert und objektorientiert wechseln.