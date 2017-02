Oft ist nur eine qualitative Einschätzung möglich, inwiefern die oben erwähnten Abbruchkriterien für das Projekt zutreffen. Dies lässt sich dann in einem Projektportfolio abbilden. Hier lautet die Kernfrage: Welche Projekte bringen ein Unternehmen wirklich voran? Es muss also um die Entwicklung von Kriterien gehen, nach denen Projekte priorisiert werden. Ausgangspunkt ist die Frage: Was sind die zentralen Ziele des Unternehmens? Daraus werden Kriterien für die Bewertung von Projektvorschlägen abgeleitet.

Wie bei jedem Portfolio kommt es auf die Mischung an: Projekte, um den langfristigen Erfolg und die Strategieumsetzung zu sichern, und Projekte, die kurzfristig ein Problem lösen oder Verbesserungen bringen sollen. Geprüft werden sollte dabei: Wie viele Ressourcen – also Mitarbeiter, Know-how, Management-Unterstützung, Zeit und Geld – stehen zur Verfügung? Zudem geht es um das Sammeln von Informationen zu laufenden und geplanten Projekten:



Was sind die Ziele?

Wie weit sind die Projekte gediehen?

Welche Ressourcen haben sie bereits in Anspruch genommen?

Welche Ressourcen werden sie noch benötigen?

Folgende Projekte werden in einem Projektportfolio nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis aufgeführt: