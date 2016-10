Mit einem Bewerbermanagementsystem können Unternehmen Bewerbern darüber hinaus auch persönliche Services anbieten, wie etwa das Zusenden interessanter Stellenausschreibungen per E-Mail oder eine Statusabfrage ihrer Bewerbung. Das erzeugt Transparenz und wird von Bewerbern positiv aufgenommen.



Um Bewerber, die sich im Vorstellungsgespräch nicht durchsetzen konnten, oder für Kandidaten, die sich über eine Initiativbewerbung empfehlen, zu binden, bieten Bewerbermanagementsysteme die Möglichkeit, diese Bewerber in einen Talentpool aufzunehmen. Bewerbern wird dadurch Interesse an ihrer Person signalisiert und beide Seiten können in Kontakt bleiben.