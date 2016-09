Schlagfertig ist, wer in einer Diskussion, im Meeting, während einer Präsentation oder im Bewerbungsgespräch spontan und wendig kontert. Diejenigen, die ihren Standpunkt gegenüber verbalen Angriffen auf diese Art verteidigen, stoppen Verbalattacken, bevor ein Konflikt daraus entsteht. Die Angreifer stehen dann selbst in schlechtem Licht da, während die Verteidiger souverän, selbstsicher und durchsetzungsfähig wirken. So lässt sich auch erklären, weshalb schlagfertige Menschen mit ihren treffenden, oft witzigen Bemerkungen gut ankommen.



Eine Anleitung fürs Schlagfertigsein gibt es allerdings nicht. Schlagfertigkeit hat mit Veranlagung zu tun und ist nur schwer erlernbar. Schlagfertigkeit ist nämlich nicht immer das, nach was es aussieht, also das schnelle sprachliche Reagieren auf unvorhergesehene Situationen. Schlagfertig sein heißt:

Situationsspezifisch entgegnen

Beispiel: Reaktion auf eine missglückte Äußerung aus dem Publikum während einer Präsentation.



Schnell beziehungsweise spontan reagieren

Wer lange überlegt ist nicht schlagfertig.



Humoristisch sein

Beispiel: Durch eine witzige Bemerkung bei Gesprächspartnern sympathisch erscheinen.



Dosiert antworten

Nicht mit spitzer Zunge formulieren, denn das kann Missverständnisse provozieren oder andere bloßstellen.