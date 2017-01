Damit Menschen sich auf Veränderungen und die damit verbundenen Anstrengungen einlassen, brauchen sie Wissen über ihre persönlichen Stärken, Schwächen und die ungenutzten Veränderungspotenziale und wie diese körperlich, geistig und seelisch zusammenwirken. Der erste Schritt ist daher, die eigene Verantwortung für die aktuelle Lebenssituation zu erkennen, also vom Betroffenen zum Beteiligten zu werden. In dem Moment, in dem der eigene aktive Anteil an der Problemproduktion erkannt wird, eröffnen sich auch neue Spielräume für Handlungs- und Lösungswege.

Zudem müssen Veränderungsziele motivierende Zugkraft entfalten. Nur so setzen wir uns auch wirklich dafür ein und können auch Durststrecken überstehen. Was macht ein Ziel motivierend? Was gewinnt man dadurch für sich und sein Leben? Durch die Beantwortung dieser Fragen wird sichergestellt, auf dem Weg zum Ziel nicht die Lust zu verlieren und langsam auszubrennen. Die motivierende Kraft des Ziels erhöht sich, wenn das dahinter liegende Bedürfnis bewusst wird. Möglicherweise werden aber auch bessere Möglichkeiten entdeckt, sich seine übergeordneten Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.