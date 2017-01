Führungskräfte und Mitarbeiter – sie alle sollen in einem vorgegebenen Rahmen Ziele erfüllen. Passiert das nicht, beginnt meist eine fieberhafte Suche nach den Fehlern. Es herrscht der Glaube vor: Wenn alle die Regeln befolgen, muss es doch eigentlich irgendwie gehen. Dieses Denken hat in den klassischen Theorien und Strategien der Unternehmensführung, und damit auch in der Menschenführung, bisher Priorität. Aber wie unternehmerischer Erfolg mit Gefühlen zusammenhängt, wurde bislang, wenn überhaupt, eher naserümpfend behandelt. Dabei sind es schließlich unsere Gefühle, die unser Verhalten steuern. Ob wir es wollen oder nicht. Unsere Gefühle können wir nicht zu Hause lassen oder beim Pförtner am Werkstor abgeben.