Wer den Messstellenbetreiber wechseln möchte, kann einfach einen der Anbieter auf dem freien Markt kontaktieren. Dieser setzt sich dann mit dem jeweiligen Stromnetzanbieterbetreiber in Verbindung und kümmert sich um die Abstimmung des Zählerwechsels. Je nach Größe des Unternehmens kann der Messstellenbetreiber ein individuelles Angebot bezüglich des digitalen Wechsels machen. Pauschallösungen sind kaum möglich.

Ist die Entscheidung gefallen, wird ein Termin mit dem Techniker des neuen Messstellenbetreibers vereinbart und die neuen Smart Meter werden installiert. Der Zähler ist direkt mit dem Internet verbunden und übermittelt die Daten an den Energieversorger und an ein Portal, mit dem Unternehmen den Stromverbrauch besser analysieren können. Allerdings bereiten sich die jeweiligen Stromnetzbetreiber hardware- und informationstechnisch auf den Wechsel vor, so dass für Unternehmen kein zwingender Handlungsbedarf für den Wechsel des Messstellenbetreibers besteht.