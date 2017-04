Der Autobauer Daimler hat einen „Social Media Leitfaden“ entwickelt und gibt darin „10 Tipps für den Umgang mit Social Media“. Die Regeln und deren Hintergründe sind:

Es geht immer um Konversation

Aktiv das Gespräch suchen und keine Einbahnstraßenkommunikation.



Achten Sie auf Qualität

Langfristige, intensive und wertvolle Konversationen lassen sich nur mit qualitativ hochwertigen Inhalten anstoßen oder bereichern.

Seien Sie ehrlich

Falschaussagen oder auch nur Weglassungen werden im Internet umgehend aufgedeckt. Mitarbeiter sollten deshalb Ihre Quellen offenlegen.



Bleiben Sie höflich

Alle Beteiligten sollen sich respektvoll begegnen, Provokationen und Beleidigungen vermieden werden.



Berichtigen Sie eigene Fehler

Mitarbeiter sollen eigene Fehler oder Irrtümer zugeben und diese zeitnah berichtigen.



Seien Sie auch als Privatperson professionell

Weil man im Social Web auf berufliche Kontakte stoßen oder mit Fragen zu seinem Beruf konfrontiert werden kann, sollten nur private Dinge geschrieben werden, die nicht peinlich sind.



Trennen Sie Meinungen und Fakten

Mitarbeiter sollen darauf hinweisen, ob sie ihre persönliche oder die Unternehmensmeinung vertreten.



Seien Sie ganz Sie selbst

Mitarbeiter sollen sich nicht verstellen, sondern zeigen, wer und wie sie sind. Sie sollten aber auch zu den Interessen des Unternehmen stehen, wenn sie für es im Netz unterwegs sind.



Behandeln Sie Vertrauliches vertraulich

Hier geht es um den sorgsamen Umgang mit Firmeninformationen. Vertrauliche Informationen, die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Anstellung erhalten, dürfen sie nicht verbreiten.

Achten Sie das Gesetz

Mitarbeiter sollen keine verleumderischen, beleidigenden oder anderweitig rechtswidrigen Inhalte veröffentlichen und keine Inhalte ohne entsprechende Urheberverweise oder Copyrights ins Netz stellen.

Am Ende der Social Media Guidelines weist Daimler auf die Einhaltung geltender Rechtsvorschriften und Regelungen hin, die im Interesse des Konzerns, aber auch im Eigeninteresse der Mitarbeiter liegen. Diese sind in den Arbeitsverträgen des Unternehmens, in einer Verhaltensrichtlinie (Integrity Code) sowie in Richtlinien zum Umgang mit Informationen festgelegt.