Ein Lohnzuschlag fürs Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen ist in Höhe von maximal 50 Euro pro Stunde steuerfrei. Das entspricht rund 125 Prozent des Grundlohns. An Weihnachten, also dem 25. und 26. Dezember, sowie am 1. Mai sind Lohnzuschläge sogar bis zu 150 Prozent des Grundlohns steuerfrei.