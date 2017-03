Im Angebot der Software-Lösungen finden sich umfassende Konzepte, mit denen die wichtigsten Herausforderungen des Talentmanagements gemeistert werden können, vom Finden neuer Talente bis zur langfristigen Förderung.

So findet sich in dem wirkmächtigen Talentmanagement-Software-Angebot von Umantis eine ganze Reihe von Erleichterungen für Managementaufgaben. Die Software ermöglicht etwa das Bewerbermanagement, so dass unter der Vielzahl an potentiellen Arbeitskräften die besten gefunden werden. Ebenso bietet diese Software Konzepte für die Zielvereinbarungen und die Vergütung.

Die Entwickler haben ebenso an Software-Erleichterungen für die Karriereentwicklung gedacht. Für den langfristigen Unternehmenserfolg ist auch das Management von Fort- und Weiterbildungen vorgesehen. Nachfolgeplanung für zukünftige Talente ist ebenso ein wichtiger Baustein, den Talentmanagement-Software beinhalten sollte.