Der Arbeitsschutz schreibt auch eine ausreichende Beleuchtung vom Arbeitsplatz in Büroräumen vor, deshalb muss die Wahl der Leuchtmittel für Schreibtische und Räume mit Sorgfalt erfolgen. Ergonomische Möbel sowie bedienerfreundliche Ablagen und Geräte sorgen für eine lang anhaltende Produktivität und sorgen gleichzeitig dafür, dass keine Ermüdungserscheinungen bei den Mitarbeitern auftreten.

Sind Arbeitsflächen und Bürostühle individuell verstellbar, dann können diese exakt auf die Bedürfnisse jedes Mitarbeiters eingestellt werden. Denn jede Körpergröße und das Eigengewicht benötigt eine individuelle Einstellung der Bürostühle und Schreibtische. Damit werden Fehlhaltungen und gleichzeitig Schäden an der Wirbelsäule vermieden. Zwar ist gerade die technische Ausrüstung im Büro ein hoher Kostenfaktor, dennoch sollten Unternehmen hier nicht an falscher Stelle sparen. Ein stationärer PC eignet sich im Büro besser als ein Laptop, da die Speicherkapazitäten hier viel höher sind. Kombigeräte, die Drucker, Kopierer, Faxgerät und Scanner in sich vereinen, lassen zudem viel Geld sparen und sind günstiger in der Anschaffung als Einzelgeräte.