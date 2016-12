Neben den Ausgaben für ein Startup in der Gründungsphase beispielsweise können mit einem Finanzcheck auch die elementaren privaten Ausgabenbereiche wie Basisschutz, Absicherung und Vermögensplanung genau berechnet werden. Gleichzeitig sollten in einem Finanzcheck realistische Ziele gesetzt werden, wann und in welchem Umfang bestimmte Einnahmen und Gewinne erzielt werden sollten, um einen nachhaltigen und soliden Erfolg der Unternehmensgründung zu gewährleisten. Viele Gründungen scheitern trotz guter Ideen an falscher und unrealistischer Planung auf der finanziellen Ebene. Unter Umständen lassen sich nach einem Finanzcheck auch unnötige private Kosten für eine gewisse Zeit einsparen. So ist eventuell ein Auto nicht notwendig oder es kann eine Untervermietung geplant werden. Oft zeigt einem erst ein professioneller Finanzcheck diese verborgenen Möglichkeiten, Kosten zu sparen, auf.