„Nutze deine Stärken und arbeite nicht an deinen Defiziten!“ So oder ähnlich lauten die vernünftig klingenden Überschriften eines allerdings falsch verstandenen Positivdenkens. Wer will seine Sprachgewalt nicht noch stärker, seine Analysefähigkeit noch feiner, seine Gelassenheit noch entspannter oder seine Geselligkeit noch intensiver in den Dienst seines beruflichen und privaten Lebens stellen? Hilfe dazu gibt es immer mehr. Die Positiv-Coachs sind nämlich wieder unterwegs, und die Botschaften des Stärkedenkens beschallen in farbenfrohen Klängen und berauschenden Begriffen immer wieder die Ohren des geneigten Publikums.



Feinschliff, Brillanz, Leistungsexplosion, Authentizität, Erfolg, Sinn, und was sonst noch alles versprochen wird bis sich die Psychobalken biegen, sind die betörenden Verheißungen des Stärke fixierten Dogmas: Fördere deine Stärken und vergiss deine Schwächen! Die Rabulisten verkünden in diesem Chor eindringlich: „Aus einem Ackergaul lässt sich kein Rennpferd machen!“ Schlichtere Gemüter danken solcherlei Einsichten mit eilfertigem Nicken.