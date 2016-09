Bei jeder neuen Geschäftsidee müssen Hürden überwunden werden. An diesem Punkt sollten Unternehmer nicht gleich an ihrem Konzept zweifeln. Sie sollten aber dennoch bereit sein, notwendige Modifizierungen vorzunehmen. Der Regelkreislauf, auf den es in dieser Phase ankommt, lautet: umsetzen, prüfen, anpassen. Wenn es außerdem gelingt, die Kundenperspektive einzunehmen oder sogar eine Referenzgruppe aus potenziellen Kunden aufzubauen, können wichtige Erkenntnisse in die neuen Prozesse eingebunden werden.

In der eigentlichen Umsetzungsphase muss das gesamte Team die Vorgaben einhalten und auftretende Herausforderungen flexibel lösen. Hierbei geht es um ein plastisches Bild der Zukunft, das in den Köpfen der Mitarbeiter zur Realität wird. Das Projektteam braucht zudem Kontrollschleifen. Im besten Fall gibt es ein übergeordnetes Gremium, das sich mit den Projektverantwortlichen regelmäßig austauscht und eventuelle Fehlentwicklungen frühzeitig erkennt. Weitere hilfreiche Fragen in der Realisierungsphase:

Wie kann Feedback von Kunden in die Entwicklung eingebunden werden?

Wie kann das Projekt in die bestehenden Unternehmensstrukturen integriert werden?

Wo gibt es Synergien zu bestehenden Geschäftsbereichen, und wie können diese künftig miteinander verknüpft werden?

Wird bei Produkten und Prozessen auf kontinuierliche Innovationen gesetzt, um nicht nur wettbewerbsfähig zu bleiben sondern auch effizient?

Hat es die Geschäftsidee bis hierhin geschafft, geht es darum zu beobachten, wann an Vorgaben festgehalten werden soll und wann Anpassungen notwendig sind. Wenn Unternehmer ansonsten konsequent umsetzen und den Projektplan einhalten, gelingt es Schritt für Schritt, das neue Geschäftsmodell ins Alltagsgeschäft zu integrieren.