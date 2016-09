Ich hatte es schon vor dem Genuss von Sten Nadolnys Buch gewusst: Langsames Denken führt zu besseren Strategien. Natürlich auch zum Überleben. Nadolnys Buch spielt in einer Zeit, in der man sich noch mit Kanonen und Musketen gegenübertrat. In einer Szene stand das Schiff unter Beschuss, auf dem sich der Held befand. Der Feind hatte einen Scharfschützen, und jeder, der schnell aus der Kajüte aufs Deck hetzte, wurde getroffen. Der Held aber blieb unter Deck. Er beobachtete, wo und wie die Kugeln des Schützen einschlugen. Dann streckte er sein Gewehr aus der Kajüte in genau diese Richtung und drückte ab. Der Scharfschütze war ausgeschaltet. Niemand bekam es mit. Die Strategie „in Deckung bleiben“ führte mit der Taktik „Winkel nachbilden“ zum Erfolg. Wer schnell mal etwas richten wollte, wäre in Nadolnys Buch gestorben.