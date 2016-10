Im ArbSchG wird unter psychischen Belastungen die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse verstanden, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. Allerdings muss man wissen, dass der im alltäglichen Sprachgebrauch häufig negativ besetzte Begriff „Belastung“ zunächst einmal als neutral zu betrachten ist. Ähnlich wie bei körperlicher Belastung kommt es auch bei psychischer Belastung durchaus zu positiven Effekten. So wird beispielsweise eine neue Aufgabe als positive Herausforderung verstanden und bietet eine Entwicklungschance. Erst ein Übermaß an Belastung führt zu negativen Auswirkungen, etwa wenn großer Zeitdruck mit einer ebenso großen Erwartungshaltung des Vorgesetzten verbunden ist und der Arbeitnehmer gleichzeitig das Gefühl hat, nicht ausreichend Ressourcen zur Bewältigung der Aufgabe zur Verfügung zu haben.



Es kann also nicht Ziel sein, alle Belastungen vollständig zu eliminieren. Belastungen sollten allerdings so minimiert oder verändert werden, dass sie keine negativen Auswirkungen hervorrufen. In den Leitlinien der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie), „Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz“, finden sich die zu betrachtenden Bereiche und deren Merkmale. Demnach müssen Arbeitsinhalt und Arbeitsaufgabe unter die Lupe genommen werden: Ist der Mitarbeiter zum Beispiel über- oder unterfordert? Ist die Tätigkeit zu monoton? Zudem muss auf die Arbeitsorganisation geschaut werden. Das schließt unter anderem Arbeiten unter hohem Zeitdruck oder häufige Unterbrechungen bei der Arbeit ein.

Wichtig sind auch die sozialen Beziehungen. Fehlendes Feedback oder geringe Wertschätzung von Vorgesetzten etwa belasten Mitarbeiter häufig. Ein weiteres Kriterium ist die Arbeitsumgebung. Damit sind zum Beispiel räumliche Enge oder ungenügende Arbeitsmittel gemeint. Auch fehlende räumliche oder zeitliche Flexibilität – die GDA fasst dies unter neue Arbeitsformen zusammen – verursachen Stress.