Lassen Sie sich im Detail erklären, auf welche Weise die Agentur für Sie Backlinks aufbaut und halten Sie diese Vereinbarung auch im Vertrag fest. Die Erfahrung und Kompetenz der SEO-Agentur in diesem Bereich ist entscheidend, denn gerade beim Linkaufbau können Fehler und eine unprofessionelle, veraltete Vorgehensweise schwerwiegende Konsequenzen bis hin zur Abstrafung Ihrer Website durch die Suchmaschinen nach sich ziehen.

Auch das Honorarmodell in Bezug auf den Linkaufbau sollte thematisiert werden. Bietet Ihnen der Anbieter primär Kauflinks an und will diese separat abrechnen? Von einer Bezahlung nach Anzahl der Links ist prinzipiell eher abzuraten, da dies oft dazu führt, dass lediglich möglichst schnell Links aufgebaut werden, ohne auf die Qualität zu achten. Auf lange Sicht besser fahren Sie mit aufwandsorientierten Modellen, bei denen hochwertige Backlinks im Mittelpunkt stehen.