In diesem Redeteil, der meistens der längste ist, wird der berufliche Werdegang des Verstorbenen nachvollzogen, gegebenenfalls mit Seitenblicken auf sein Privatleben. Auch dieser Punkt sollte idealerweise mit den Angehörigen abgestimmt werden. Man denke nur an den Fall eines komplizierten Partnerschaftslebens, bei dem die Frage entsteht, ob Details daraus überhaupt in die Rede einfließen sollen.

Traditionell werden positive Erinnerungen an den Betrauerten wesentlich stärker betont als kritikwürdige Erlebnisse mit ihm. Nicht selten würdigt es eine Hörerschaft aber, die den Menschen gut kannte, wenn das, was nicht „pflegeleicht“ an dem Menschen war, authentisch widergespiegelt wird. Im Vordergrund stehen sollten aber die Wesenszüge oder Leistungen, die den Menschen in guter Erinnerung verbleiben lassen. Ausdrucksstarke Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit mit ihm sind in diesem Redeteil am besten untergebracht. Damit ist dieser Teil auch der Zeitpunkt, an dem sich andere Sprecher leicht einbringen können.