Diese Anzeige ist nicht unemotional, aber traditionell formuliert. Das allein ist nicht zwingend ein Nachteil. Wie sie wahrgenommen wird, hängt stark vom Kontext ab. Ein passender Wortlaut allein reicht nicht: Mitarbeiter nehmen sehr fein wahr, wie authentisch die Geschäftsleitung in ihrer Anteilnahme ist, und misst die Bewertung solcher Veröffentlichungen auch an der Gesamtkultur. Ein vernichtendes Feedback hierbei wäre: „Die haben N.N. doch gar nicht gekannt, aber tun so, als ob!“ Ein positives Szenario wäre, wenn Kollegen vor dem Aushang stehenbleiben, den Geschäftsführer im Geiste genau so sprechen hören und, angestoßen von dem Gelesenen, vor ein paar Kollegen spontan in Worte fassen, was ihnen der Verstorbene bedeutet hat.