Auf Ihre Leser strömen ständig Nachrichten ein, die gelesen werden wollen. In Bruchteilen von Sekunden entscheiden sie, was davon sie lesen und was nicht. Twittern Sie deshalb kreativ. Machen Sie neugierig, rufen Sie zur Aktion auf, achten Sie auf aktive Formulierungen und platzieren Sie relevante Themen.