Viele Unternehmenskulturen fördern eine Kultur des Scheiterns nicht. Leider. Hier erhalten Menschen, die gescheitert sind, selten eine zweite Chance. Vielleicht sollte es auch in den Unternehmen „FuckUp-Nights“ oder „FuckUp-Meetings“ geben, in denen Mitarbeiter freimütig darüber berichten, wie sie zum Beispiel ein Projekt krachend gegen die Wand fuhren, eine Auftragschance so richtig vergeigten, einer absoluten Fehleinschätzung unterlagen oder zu lange an einer falschen Strategie festhielten. Außer die Köpfe der Gescheiterten würde das auch die Köpfe vieler Kollegen wieder freier machen, die in einer ständigen Angst leben, ihnen dürfe so etwas nicht passieren.



Auch die Personalverantwortlichen sollten umdenken. In vielen Unternehmen bedeutet zum Beispiel ein gescheitertes Projekt noch das Karriere-Aus. Also wird das sich abzeichnende Scheitern so lange verschwiegen, bis die Fehlentwicklung zum Himmel stinkt. Mittelmäßige Ergebnisse werden so stark beschönigt, dass sie in gleißendem Licht erstrahlen.