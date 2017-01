Dass die meisten Menschen dem Vorhandenen, dem Gewohnten den Vorzug geben, ist aber nicht nur biologisch, sondern auch kulturell begründet. So beschreibt das Motto „Wer wagt, gewinnt“ nicht unbedingt unser Lebensgefühl hier in Deutschland oder den meisten Unternehmen und Organisationen. Man muss nur einmal einen Vormittag in einer Schule verbringen, um zu verstehen, warum es so wenige Entdecker und Abenteurer unter unseren Kindern gibt. Das wichtigste Prinzip des Lernens, ausprobieren und Fehler machen, wird von einer Kultur des Richtigmachens erdrückt. Wenn Fehler machen aber als Scheitern und Makel angesehen wird, dann hält man besser die Füße still, macht weiter wie bisher. Man scheut das Risiko.

Dazu kommt ein weiterer Faktor: Bequemlichkeit. Alles Neue ist mit Mühe verbunden. Es kostet Zeit. Erfordert Engagement. Es bedeutet, um etwas kämpfen zu müssen und Konflikte einzugehen. Und das gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen schon in ihren Alltagsroutinen überfordert und erschöpft fühlen. Da muss der Leidensdruck schon erheblich sein, um dem Wunsch nach Veränderung auch Taten folgen zu lassen.