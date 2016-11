Arbeitnehmer haben im Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Dies regelt das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) in § 1. Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage (§ 3 Abs. 1 BUrlG) und entsteht erstmalig, wenn das Arbeitsverhältnis sechs Monate Bestand hat (Wartefrist gemäß § 4 BUrlG). Zu den Werktagen gehören auch Samstage (§ 3 Abs. 2 BUrlG). Wenn der Arbeitnehmer also am Samstag nicht zu Arbeit verpflichtet ist, beträgt sein Urlaub umgerechnet 20 Arbeitstage. Ein darüber hinaus gehender Urlaub kann gegebenenfalls aus Vertrag, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung beansprucht werden. Für die Dauer des Urlaubs haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Urlaubsentgelt (§ 11 BUrlG). Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem Durchschnittsverdienst, das Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen vor Beginn des Urlaubs erhalten haben (§ 11 Abs. 1 S. 1 BurlG).