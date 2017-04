Mit dieser auf das Verhalten, die Konfliktfähigkeit und die Belastbarkeit von Bewerbern abzielenden Frage können Sie auf deren zukünftiges Verhalten in ähnlichen Situationen schließen. Mit dieser Frage finden Sie auch heraus, was Bewerber überhaupt als schwierige Situation betrachten. Ob das das schlechte Essen in der Kantine ist oder ein berufliches Umfeld, das wenig Eigeninitiative oder Entfaltung zulässt.