Bei Blusen sind bauchfreie Modelle tabu. Den Bauchnabel sollte man in der Unternehmenswelt nie sehen können – weder bei Frauen noch bei Männern. Außerdem tabu sind Kunstfasern, da sie zu einer unangenehmen Geruchsbildung beitragen können. Gerade im Sommer, wenn wir mehr schwitzen, aber auch im Winter, wenn die Büroräume geheizt werden, ist das ein Thema. Was Farben anbelangt, so ist die komplette Palette des Regenbogens erlaubt.