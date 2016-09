Zeitwertkonten bieten Arbeitnehmern finanzielle Vorteile. Überstunden, Urlaubsgeld, Provisionen oder Boni werden ihnen nicht ausgezahlt, sondern als Gutschrift auf dem Langzeitkonto steuer- und sozialabgabenfrei angespart. Die Abgaben werden erst bei der Auszahlung in der Freistellungszeit fällig, wie etwa bei einem Sabbatical oder in der Zeit zwischen der Beendigung der Arbeitstätigkeit und dem Beginn der Rentenzahlungen. So wird das Entgelt über einen längeren Zeitraum gestreckt und der Lohnsteuersatz sinkt. Zudem fällt für Zinsen auf dem Langzeitkonto keine Abgeltungssteuer an. Erst in der Auszahlungsphase müssen Arbeitgeber Lohnsteuer abführen.