Selten ist es ja so, dass Komplexität unmittelbar zuschlägt, einen unumkehrbaren Punkt beinhaltet und Ursachen eindeutig zuordnen lässt. Sie schaukelt sich aus vielen kleinen Ereignissen auf: Da mal zu kurz gedacht, dort eine dritte Meinung nicht eingeholt, gelegentlich nicht umfassend informiert, was alles zusammen in irgendeiner Abteilung die innere Emigration eines Mitarbeiters auslöst, die wiederum die Termintreue einer Aufgabenerledigung verzögert, was zu Kompensation durch Mehrarbeit führt ... , das am Ende zu einem Produktionstopp beiträgt, weil ein Zulieferer ... Sie kennen das Beispiel mit dem Besenstil und der Pollenepidemie.



Über Neben- und Fernwirkungen des Handelns wird in dem Hamsterrad des Funktionierens kaum räsoniert. Erfolg schlägt Nachdenken. Effizienz um jeden Preis! Das führt gelegentlich zum Coffin-Corner-Effect, wonach schon eine minimale Störung der Balance zwischen Schnelligkeit und Effizienz eine verheerende Katastrophe auslöst. Man kann auch sagen: Das Hamsterrad überdreht und die Hamster fliegen wie bekifft heraus.

In schwierigen Lagen Extrameilen gehen ist zwar beliebt, aber heißt nur „Mehr vom Gleichen“, und das mit Wucht. Perspektiven erweitern, Fragestellungen klären, Zusammenhänge herausarbeiten, kollaborative Strukturen auszuprobieren und erst einmal Optionen zu simulieren bleiben dabei auf der Strecke. Machen als Manager-Devise ignoriert Komplexität. Trockenübungen machen sie vertraut und verhindern Hau-Ruck-Aktionen.



Komplexitätsrobust werden heißt vor diesem Hintergrund, sich an Folgendes zu gewöhnen:



Know-how zu teilen

In flexiblen Gruppenstrukturen zu arbeiten

Vernetzt zu denken und zu handeln

Den Denkstil „alles ist machbar“ aufzugeben

Planungsideologien abzuschwören

Nicht zu schnell mit plausiblen Lösungen zufrieden zu sein

Systemische Methoden, wie etwa die Sensitivitätsanalyse einzusetzen

„Rückwärts“ zu denken

Szenarien zu simulieren

Crowdsourcing zu initiieren

Auch das bietet letztlich keine Garantie für das Beherrschen von Komplexität, immerhin jedoch ein gutes Trainingsfeld, um sich darauf vorzubereiten und sich selbst, die Arbeitsstruktur und Arbeitskultur zu innovieren und komplexitätsrobust zu machen. Aber, bitte, auch erst dann, wenn es notwendig ist! Dann jedoch mit Macht, Kraft und Beharrlichkeit und einem Quäntchen Demut vor dem Nichtgelingen.