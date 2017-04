Der Einzelhandel hat das Potenzial des Zusatzverkaufs erkannt und bietet Kunden beim Kauf mögliche Zusatzprodukte an. So stehen neben der Packung Pasta verschiedene Soßen gleich griffbereit daneben. Zum Smoking gibt es in der gleichen Abteilung das passende Hemd, eine Krawatte oder weitere passende Accessoires. Dabei handelt es sich um einen senkrechten Querverkauf.



Beim waagerechten Cross Selling geht es um den Verkauf von ergänzenden, jedoch nicht verwandten Produkten. Beispiele: Ein Unternehmen bietet zusätzlich zu seinen Software-Produkten Schulungen an. Ein Autohändler bietet zusätzlich eine Autoversicherung oder einen Pannenservice rund um die Uhr an.

Beim waagerechten Cross Selling machen Kooperationen mit Partnern aus anderen Branchen Sinn, um Kunden zu begeistern und dadurch den eigenen Umsatz zu steigern. Beispiel: Ein auf Versicherungen spezialisierter Finanzdienstleister hat in seinem Netzwerk einen Spezialisten für den Bereich Investments und einen anderen für den An- und Verkauf von Immobilien.