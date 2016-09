Beschreibung

Richten Sie mit der ABC-Analyse Ihr Augenmerk auf die wichtigen Bereiche Ihres Unternehmens. Zum Beispiel: Welche Produkte und Leistungen sind für den Umsatz derzeit am wichtigsten? Wer sind unsere Schlüsselkunden? Mit unserer Excel-Vorlage Ergebnisse der ABC-Analyse visualisieren ermitteln Sie aus einer Liste von Objekten und Kenngrößen (zum Beispiel Kunden und Umsatz) drei Kategorien A, B und C, die nach der gewählten Kenngröße sortiert sind. Damit können Sie eine ABC-Analyse durchführen und die Ergebnisse in einem Diagramm anschaulich darstellen.



Nachdem Sie Ihre Produkte und Kunden in die drei Kategorien A (wichtig, kostenintensiv, werthaltig, umsatzstark), B (mittelwichtig, mittelwertig, mittlere Umsatzstärke) und C (wenig wichtig, niederwertig oder wenig Umsatzstärke) eingeteilt haben, können Sie Maßnahmen erarbeiten, wie Sie diese Gruppen betreuen und behandeln wollen. Am besten führen Sie dazu einen Workshop durch, für den wir Ihnen eine Vorlage zur Darstellung der Themen und zum Ablaufplan der Tagesordnung vorbereitet haben. Hier erarbeiten Sie im Team, wie Sie A-Kunden besser betreuen, sich von C-Kunden eventuell trennen oder A-Produkte weiter verbessern.



Mit der ABC-Analyse optimieren Sie Ihre Kunden- und Produktportfolio. Dafür stellen wir Ihnen zwei Beurteilungsbögen als Vorlage zur Verfügung, die Ihnen bei der Einordnung Ihrer Kunden und Produkte helfen: Kunden mit der ABC-Analyse beurteilen sowie Produkte mit der ABC-Analyse beurteilen. Damit entwickeln Sie die passende Strategie für Ihre Kunden oder Produkte.