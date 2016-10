Bausteine für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001

Beschreibung

In diesem Handbuch-Kapitel erläutern wir ausgewählte Bausteine und Werkzeuge für das Qualitätsmanagement. Nach DIN EN ISO 9001 müssen Sie die jeweils beschriebenen Maßnahmen durchführen. Wir beschreiben, wie das geht und worauf Sie achten müssen. Insbesondere erhalten Sie Vorlagen, um die Bausteine in der Praxis anzuwenden und im Rahmen der ISO 9001 einzusetzen.



Managementreview und Managementbewertung



In diesem Baustein erfahren Sie, wie Sie ein Managementreview und eine Managementbewertung durchführen, die nach ISO 9001, Abschnitt 9.3 gefordert ist. Dazu haben wir einen Regieplan entwickelt, mit dem Sie einen Workshop zur Durchführung eines Managementreviews planen können. Für die Vorbereitung aller notwendigen Dokumente, die dann Grundlage der Prüfung und Managementbewertung sind, nutzen Sie die Checkliste Unterlagen und Dokumente für das Managementreview.

Produktbewertung, Prozessbewertung, Bewertung des Leitbilds und der Qualitätspolitik

Managementbewertung als Bericht

Lieferantenbewertung, Lieferantenauswahl, Qualitätssicherungsvereinbarung

Vorlage Anforderungskatalog zur Beschaffung und Lieferantenauswahl

Qualitätsindex und Leistungskennzahl Lieferant

Vorlage Inhalte und Kriterien für eine Qualitätssicherungsvereinbarung

Excel-Vorlage 8D-Report

Prozesslandkarten

Vorlage Übersicht relevante Prozesse für das Qualitätsmanagement

Powerpoint-Vorlage Ebenen der Prozessbeschreibung in Unternehmen

Vorlage Prozess-Stammblatt

Außerdem haben wir eine Reihe vonergänzt, die bei der Bewertung der einzelnen Aspekte des Qualitätsmanagements und der Anforderungen der Norm helfen. Sie finden zum Beispiel Vorlagen für die. Außerdem haben wirund eineeingestellt, die zeigen, wie das Ergebnis derdieses Systemaudits aussehen kann.In Abschnitt 8.4 der ISO 9001 wird die Zusammenarbeit mit Lieferanten und anderen externen Partnern geregelt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen Sie sicherstellen, dass der Lieferant die Qualitätsanforderungen an Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in ähnlicher Weise erfüllt und ein eigenes Qualitätsmanagementsystem praktiziert. Das können Sie in einer Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) mit Ihren Lieferanten beschreiben und verbindlich vereinbaren.In diesem Baustein haben wir Vorlagen zusammengestellt, mit deren Hilfe Sie Lieferanten bewerten und auswählen können. Nutzen Sie die, um passende Lieferanten und externe Partner zu finden. Bewerten Sie die Qualitätsleistungen und Konformität mithilfe zahlreicherwie zum Beispiel:Um gemeinsam eine Qualitätssicherungsvereinbarung zu entwickeln, können Sie die Aspekte aufgreifen und klären, die in dergenannt sind. Dort wird unter anderem festgehalten, was der Lieferant bei Fehlern und Mängel zu tun hat. Das kann er in derdokumentieren.Prozessorientierung ist ein Grundsatz des Qualitätsmanagements nach ISO 9001. An mehreren Stellen wird in der Norm darauf hingewiesen und gefordert, dass Unternehmen Prozesse bestimmen, planen, gestalten und überwachen müssen. Das setzt voraus, dass Sie Ihre Prozesse kennen, beschreiben und dokumentieren. Prozesslandkarten sind hilfreich, um einen Überblick über die Vielzahl der Prozesse zu erhalten. In diesem Handbuch-Kapitel erläutern wir, wie Sie Prozesslandkarten erstellen.Dazu müssen Sie die qualitätsrelevanten Prozesse identifizieren. In derfinden Sie die Prozesse benannt, die nach ISO 9001 in jedem Fall wichtig sind. Für die Prozesslandkarte und die Prozessbeschreibung dienen Ablauf-Diagramme oder Swimlanes als grafische Darstellung. Mit derkönnen Sie Ihre Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen, vom Unternehmen bis zur einzelnen Stelle und Tätigkeit, darstellen und beschreiben. Alle Parameter und Prozessmerkmale, die laut ISO 9001 angegeben werden müssen halten Sie in derfest.