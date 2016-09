Beschreibung

Sie brauchen einen Businessplan, wenn Sie Ihre Geschäftsidee anderen vorstellen und überzeugen wollen. Im Businessplan fassen Sie alle Informationen zusammen, die Ihre Geschäftsidee charakterisieren. Sie erkennen Chancen und Risiken, die damit verbunden sind. Sie, die Geschäftsleitung oder andere Stakeholder wie Banken und Kapitalgeber können dann eine bessere Entscheidung treffen. Außerdem ermitteln Sie mit Ihrem Businessplan, welches Budget Sie brauchen und wie die Finanzplanung für Ihre Idee aussieht.



In vielen Unternehmen ist der Businessplan die wichtigste Grundlage für neue Produkte, Entwicklungsprojekte und andere strategische Aktionen. In diesem Handbuch-Kapitel führen wir Sie Schritt für Schritt zum fertigen Businessplan. In der 20-seitigen Vorlage Entwicklung eines Businessplans sind diese Schritte im Einzelnen aufgeführt und für Ihre Umsetzung erläutert.



Die Kurzfassung des Businessplans haben wir als Entscheidungsvorlage und Formular aufbereitet. Nennen Sie dazu die zentralen Punkte Ihrer Geschäftsidee im Formblatt Businessplan. Zudem können Sie Ihre Geschäftsidee auch als sogenannte Business Canvas darstellen. Auch dazu finden Sie eine einfache Vorlage Business Modell Canvas in der Übersicht. Und wir haben mehrere Beispiele für die Gliederung Ihres Businessplans zusammengestellt.



Alle wichtigen Zahlen zur Finanzierung, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität führen Sie im Finanzteil Ihres Businessplans zusammen. Das ist der Finanzplan. Dafür haben wir drei Excel-Vorlagen erstellt, mit denen Sie eine einfache Finanzplanung entwickeln oder einen ausführlichen Plan für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.



Wenn der Businessplan umgesetzt wird, können Sie Ihre Erfolge mit einer Abweichungsanalyse überprüfen. Dazu finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel und Dokumenten-Paket passende Excel-Vorlagen. So machen Sie aus Ihrer Geschäftsidee auf einfache Weise einen professionellen Businessplan und setzen diesen konsequent um.