Beschreibung

Oft unterschätzen Unternehmen die Bedeutung der Mitarbeitereinführung und vernachlässigen deshalb eine gründliche Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings entstehen gerade in den ersten Arbeitstagen am neuen Arbeitsplatz die ersten Eindrücke vom Unternehmen und den Kollegen.



Damit die Integration des neuen Kollegen ins Team, in die Aufgaben und die Gepflogenheiten des Unternehmens schnell gelingt, ist eine gute Vorbereitung notwendig. Dabei hilft es, wenn Sie mit Ihren bestehenden Beschäftigten zusammen erarbeiten: Was sollte ein neuer Mitarbeiter über uns wissen? Was sind die formalen Regeln, die er kennen muss? Welche informellen Regeln sollte er ebenfalls kennen? Sammeln Sie Ihre Ergebnisse und passen Sie so die Checkliste und Vorlage zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter an Ihre Bedürfnisse an.



Die Checkliste und Vorlage zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter gibt einen Überblick über alle wichtigen Schritte zur Vorbereitung des Einstiegs, für das Einrichten des Arbeitsplatzes und der Technik, für die Kommunikation wichtiger Informationen sowie für das Kümmern in den ersten Tagen und Wochen.



Mit den Aspekten und Checkpunkten, die für Sie relevant sind, können Sie Ihr individuelles Handbuch zur Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen entwickeln. Nutzen Sie dafür das umfangreiche Formular Einarbeitungsplan für neue Mitarbeiter, um nichts Wichtiges zu vergessen. Dort finden Sie die wichtigen Aspekte und Checkpunkte zur Einarbeitung klar strukturiert und sorgen so dafür, dass sich die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter schnell im Unternehmen wohlfühlt und produktiv wird.