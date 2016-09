Entscheidungsvorlage erstellen

Beschreibung

Plötzlich kommt der Vorgesetzte und sagt: „Erstellen Sie bitte eine Entscheidungsvorlage und präsentieren Sie diese bei der nächsten Vorstandssitzung.“ In diesem Handbuch-Kapitel erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen und worauf Sie achten müssen. Mit den Vorlagen bewerten Sie Lösungsoptionen und schreiben am Ende eine schlüssige Entscheidungsvorlage.



In diesem Dokument stellen Sie alle Informationen zusammen, die Ihre Geschäftsleitung, Management, Teamleitung, Gremien oder Kolleginnen und Kollegen brauchen, bevor sie sich entscheiden. Wenn es Ihre Aufgabe ist, eine solche Entscheidungsvorlage zu erstellen, dann finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie zu einer fertigen und überzeugenden Entscheidungsvorlage führt.



Zur Entwicklung und zur Aufbereitung der Informationen in Ihrer Entscheidungsvorlage können Sie die Excel-Mappen, Vorlagen und Formulare nutzen. In der Vorlage Prozess der Entscheidungsfindung können Sie alle relevanten Informationen strukturiert zusammentragen. Sie stellen Ihre Lösung oder die Lösungsalternativen vor und erläutern, welche Faktoren zur Bewertung herangezogen werden.



Die Bewertung erfolgt oft über Punktesysteme oder Scoring-Verfahren. Dafür finden Sie hier eine Vorlage zur Methode der Nutzwertanalyse und für die Prüfung der Strategiekonformität von Projekten. Für eine qualitative Bewertung können Sie die Vorlage Geschäftsmodell qualitativ bewerten einsetzen.



Oft werden Methoden der betriebswirtschaftlichen Investitionsrechnung herangezogen, um Lösungen zu vergleichen und Entscheidungen vorzubereiten. Führen Sie mit Hilfe der Excel-Vorlagen einen Vergleich durch nach der Kapitalwertmethode, nach einem Return on Investment Vergleich, nach einem Gewinnvergleich oder nach einem Kostenvergleich. Mit der Methode Total Cost of Ownership betrachten Sie die Kosten über den gesamten Lebensweg Ihrer Lösungen.



Schließlich müssen Sie Ihre Entscheidungsvorlage präsentieren und Ihren Vorschlag begründen. Dafür finden Sie hier die Vorlagen Gliederung Entscheidungsvorlage, Beispiel Präsentation für Entscheidungsvorlagen, Formblatt Entscheidungsvorlage und Kurzfassung Entscheidungsvorlage als Management-Summary. Damit hinterlassen Sie Eindruck und machen die Professionalität Ihrer Ausarbeitungen sichtbar.