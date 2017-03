Beschreibung

In diesem Handbuch-Kapitel geht es um die Bedeutung und Aufgaben der Entsorgungslogistik. Die wichtigsten Begriffe, Gesetze und Verordnungen werden vorgestellt und erläutert. Zudem werden zahlreiche betriebliche Möglichkeiten zur Vermeidung und Wiederverwertung von Abfällen beschrieben. Damit lässt sich die Entsorgungslogistik optimieren, Kosten sparen und Umwelt schonen. Die Entsorgungslogistik umfasst sämtliche Aufgaben, die mit der Beseitigung und Verwertung von Abfällen in einem Unternehmen verbunden sind. Das umfasst alle Stoffe und Gegenstände, denen sich Ihr Unternehmen entledigen will. Im Einzelnen: Sammlung, Trennung, Nutzung, Verkauf oder Beseitigung dieser Stoffe.



Maßgeblich für alle Konzepte und Maßnahmen zur Entsorgungslogistik sind die umfangreichen gesetzlichen Regelungen. Welche dabei von besonderer Bedeutung sind und worauf Sie jeweils achten müssen, haben wir in der Vorlage Rechtliche Grundlagen zur Entsorgungslogistik zusammengestellt. Darüber hinaus ergeben sich Gestaltungsspielräume, um weitergehende Unternehmensziele zu verfolgen und möglichst geringe Kosten zu verursachen. Klären Sie mit der Vorlage Ziele der Entsorgungslogistik weitere mögliche Ziele zur Entsorgung und zur Abfallwirtschaft.



Um ein gutes Entsorgungskonzept planen und umsetzen zu können, müssen Sie zunächst alle Abfälle, Reststoffe und Wertstoffe in Ihrem Unternehmen erfassen und dokumentieren. Gleichzeitig müssen Sie klären, wie die Prozesse zur Beseitigung und Verwertung bislang aussehen und mit welchen Partnern Sie dabei zusammenarbeiten. Diese Informationen halten Sie in der Vorlage Bestandsaufnahme zur Entsorgungslogistik fest. Daran schließen Sie die Konzeptentwicklung an, für die Sie die Vorlage Strategie- und Maßnahmenplan zur Entsorgungslogistik nutzen können. Bei der Detailplanung helfen Ihnen auch die Excel-Tabelle Getroffene und geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen und die Formblätter für ein Abfallwirtschaftskonzept.



Für die Optimierung der Entsorgungslogistik müssen Sie eine integrierte Mengenplanung für Abfälle und Reststoffe durchführen und die Kosten und mögliche Erträge für die Wertstoffe unter den Abfällen ermitteln. Dabei helfen die Excel-Vorlagen Verbräuche und Abfallmengen im Zeitverlauf, Kosten durch Entsorgung und Erlöse durch Entsorgung.