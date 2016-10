Beschreibung

Profit-Center sind selbstständige Organisationseinheiten in Unternehmen, die schnell, flexibel und kundenorientiert agieren sollen. Dazu werden alle notwendigen Aufgaben und Funktionen im Profit-Center zusammengeführt und als Prozess gestaltet. Die Profit-Center werden daran gemessen, welchen Gewinn und Profit sie erwirtschaften. Der muss sich ihnen eindeutig zurechnen lassen. In diesem Handbuch-Kapitel zeigen wir die Möglichkeiten auf, wie Profit-Center in Unternehmen organisiert werden. Beispiel für unterschiedliche Ausrichtungen machen das anschaulich.



In der Powerpoint-Vorlage Profit-Center-Organisation: Gliederung und Steuerung finden Sie unterschiedliche Varianten zur Organisationsstruktur mit Profit-Centern. Diese können auf Kunden, auf Vertriebsregionen oder auf Produktarten ausgerichtet sein. So können Sie das Organigramm für Ihre Profit-Center-Organisation entwickeln.



Zuvor sollten Sie prüfen, inwiefern sich Ihre Produkte, Ihre Kundenausrichtung und Ihre bisherige Organisation für die Profit-Center-Struktur eigenen. Mit den Vorlagen Checkliste zur Abgrenzung von Profit-Centern und Möglichkeiten der Ausgliederung von Profit Centern aus einer bestehenden Organisation können Sie das klären.



Für Planung, Koordination und Erfolgsmessung der Profit-Center-Organisation müssen Sie alle Umsätze und Kosten richtig zuordnen und verrechnen. Dafür finden Sie hier mehrere Excel-Vorlagen wie: Erfolgsrechnung für ein Profit Center und Erlöse und Kosten im Profit Center ermitteln und Kennzahlen berechnen. Damit können Sie einfach und schnell Profit-Center koordinieren und steuern.



Welchen Wertbeitrag die Profit-Center und diese Form der Organisation für Ihr Gesamtunternehmen leisten, können Sie mit der Excel-Vorlage Economic Value Added auf Basis Umsatz, NOPAT und Kapitalkosten im Zeitverlauf mit 5 Jahre Rückblick 5 Jahre Vorschau ermitteln und bewerten. So erkennen Sie, wo Sie die Organisation verbessern müssen und wo gegebenenfalls noch Schwachpunkte bestehen.