Beschreibung

Mit der Prozesskostenrechnung verteilen Sie die Kosten nicht einfach pauschal mit groben Zuschlagssätzen auf Kostenträger wie Produkte oder Dienstleistungen. Sie gehen differenziert vor. Sie ermitteln mit der Prozesskostenrechnung die Kosten auf der Ebene einzelner Teilprozesse und wissen so, was ein bestimmter Vorgang wirklich kostet. Damit lässt sich Transparenz in den großen Block der Gemeinkosten bringen, und es werden Potenziale für Prozessverbesserungen sichtbar.



In diesem Handbuch-Kapitel ist die Vorgehensweise genau erklärt, wie Sie eine Prozesskostenrechnung durchführen. Anhand eines Beispiels für das Team „Seminarorganisation“ werden die Kosten ermittelt und auf Prozesse und Kostentreiber verrechnet. Am Ende weiß das Team, welchen Verrechnungspreis es einem Seminarteilnehmer in Berechnung stellen muss, damit die gesamten Kosten gedeckt sind. Diese Rechnung finden Sie in der Excel-Vorlage Beispielrechnung Prozesskostensatz (Seminarorganisation).



Für Ihre Prozesskostenrechnung haben wir weitere Excel-Vorlagen erstellt: Ermittlung Prozesskostensatz mit der Prozesskostenrechnung. In der Variante Ermittlung Prozesskostensatz Plan-Ist-Vergleich können Sie Plankosten und Istkosten vergleichen und Abweichungen sichtbar machen. Das hilft bei der zukünftig besseren Planung.



Voraussetzung für die Prozesskostenrechnung ist, dass Sie die Prozesse genau abgrenzen und beschreiben, dass Sie alle Kosten ermitteln und die Kostentreiber identifizieren und festlegen. Dazu finden Sie ebenfalls spezielle Vorlagen wie zum Beispiel: Tätigkeiten und Kostenfaktoren für Prozesskosten identifizieren, Analyse der Teilprozesse und der Kostentreiber, Messung der Maßgrößen für Tätigkeiten im Prozess.