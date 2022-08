8. Dokumentation einhalten

Halten Sie sich konsequent an die Vorgaben aus der Dokumentation. Denken Sie daran: Der Prüfer bei einem Audit der zweiten Phase oder nach einer Rezertifizierung wird nach Belegen dafür suchen, dass in die Tat umgesetzt wird, was in der Dokumentation steht.

Wenn die Unternehmensrichtlinien vorsehen, dass die Mitarbeitenden jährlich eine Schulung zum Sicherheitsbewusstsein erhalten sollen, müssen sie diese auch tatsächlich erhalten.