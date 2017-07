Vom Ziel bis zur Maßnahme klar und transparent kommunizieren

Stehen eine Befragung und ihr Ziel fest, sollte beides an alle beteiligten Mitarbeiter klar und deutlich kommuniziert werden. So werden Flurfunk und Unsicherheiten vermieden. Auch sollte von Anfang an definiert und kommuniziert werden, wer die erhobenen Daten und die Ergebnisse einsehen darf, wann und wie die Befragung ausgewertet wird, und welche möglichen Maßnahmen sich ihr anschließen. So können zum einen unbegründeten Befürchtungen Einhalt geboten werden, zum anderen auch vermieden werden, dass eine Befragung hohe Erwartungen weckt, die sie später nicht erfüllen kann.