Tipp 1: Trend-Beobachtung zur Produktfindung

Die Nachfrage nach Ihrem Topseller-Produkt kann von heute auf morgen einbrechen. Daher sollten Sie darüber nachdenken, das Sortiment klug zu erweitern.

Beim Start als Amazon-Händler haben Sie bei Ihrer ersten Produktrecherche noch auf die Bestseller-Listen von Amazon zurückgegriffen. Die Beststeller-Liste spiegelt die aktuelle Nachfrage bei Amazon wider. Dort werden die 100 populärsten Produkte mit den höchsten Verkaufszahlen angezeigt. Dies ist natürlich zum Start vorteilhaft, da Sie schnell und einfach trendige Produkte identifizieren können. Das Problem: Die Konkurrenz ist für trendige Produkte in der Regel sehr hoch und so sind Sie nicht der First Mover auf Amazon. Nun sollten Sie umdenken.

Als First Mover müssen Sie Trends möglichst früh erkennen. Dazu ist es empfehlenswert, gefragte Social-Media-Kanäle zu verfolgen, zum Beispiel Tik Tok, Instagram oder Facebook. Denn die Nachfrage nach einem Produkt entsteht nicht erst bei Amazon, sondern schon viel früher. Hier setzen Sie an und haben die Möglichkeit, ein geeignetes und einzigartiges Produkt zu finden. Ein Produkt, das es bei Amazon nur bei Ihnen gibt – wenn auch nur für kurze Zeit.