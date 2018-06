1. Hintergrund

Im ersten Feld wird das Problem beschrieben. Das Problem muss dabei so beschrieben werden, dass alle involvierten Personen das Problem und dessen Auswirkungen verstehen. Die Beschreibung muss die Relevanz der Problemlösung für das Erreichen der Unternehmensziele aufzeigen.

2. Aktuelle Situation

Die Beschreibung der aktuellen Situation stellt den Ist-Zustand möglichst plastisch dar. Fakten werden anschaulich in Tabellen und Grafiken dargestellt und zeigen, was tatsächlich passiert. Hier geht es auch darum, die Entstehung des Problems zu identifizieren und zu analysieren, was die Betroffenen davon abhält, den Soll-Zustand zu erreichen.

3. Ziel-Zustand

Der angestrebte Soll-Zustand muss klar spezifiziert werden. Ausgehend vom angestrebten Ziel führt das Rückwärtsdenken in der Regel zu besseren Lösungen als die Suche ohne klares Ziel. Bei der Bestimmung des Ziel-Zustands muss auch geklärt werden, wie sich feststellen lässt, dass der Ziel-Zustand erreicht ist. Wie messen wir, ob die Problemlösungen erfolgreich sind? Welche Basis oder Kennzahl dient als Vergleichsmaßstab?

4. Ursachenanalyse

Ziel der Ursachenanalyse ist es, die Faktoren zu ermitteln, die einen direkten Einfluss auf das Problem haben. Aus den Einflussfaktoren lassen sich Ansatzpunkte für wirksame Maßnahmen erkennen. Bei der Ursachenanalyse hilft ein Ishikawa-Diagramm, mit dem die möglichen Problemursachen gesammelt werden.