Inhalt

Der Arbeitgeber sollte auf den korrekten Inhalt der Abmahnung achten. Wird die Abmahnung nämlich fehlerhaft oder unvollständig ausgesprochen, entfaltet sie rechtlich keine Wirkung. Dies kann Folgen für den Arbeitgeber haben, wenn sich etwa in einem nachfolgenden Kündigungsschutzprozess zeigt, dass die Abmahnung rechtlich gar keinen Bestand hatte

Außerdem sollte in der Abmahnung nur ein Abmahnungsgrund behandelt werden. In der Praxis neigen Vorgesetzte oft dazu, gleich mehrere Fehlverhalten am Stück abzumahnen, was häufig zur Unwirksamkeit der Abmahnung führt. Laut Rechtsprechung ist eine Abmahnung erst dann wirksam, wenn sie folgende Eigenschaften besitzt:



Dokumentationsfunktion

Der Arbeitgeber muss den konkreten Sachverhalt benennen, durch den der Arbeitnehmer gegen den Arbeitsvertrag verstoßen haben soll.



Hinweisfunktion

Der Arbeitgeber muss darauf hinweisen, dass er ein solches Fehlverhalten in Zukunft nicht dulden wird.



Warnfunktion

Der Arbeitgeber muss die konkrete Maßnahme (z.B. Kündigung) benennen, die er vornehmen wird, wenn der Arbeitnehmer nochmals das gleiche oder ein ähnliches Fehlverhalten an den Tag legen wird.



Wie sollte die Abmahnung formuliert sein? Das Fehlverhalten des Mitarbeiters sollte zeitlichen genau benannt werden.